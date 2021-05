In prima fila con… le Ginger Opera (Di giovedì 6 maggio 2021) Aspettando di rientrare tutti in teatro, il contenitore virtuale di approfondimento musicale di Le Cronache ospita le cantanti Anna Maria Sarra, Giuseppina Bridelli, Anna Corvino e la regista Stefania Panighini, in una diretta tra musica e moda Di Olga Chieffi Eravamo personalmente rimaste al “Teatro alla moda” di Benedetto Marcello, che proprio lo scorso anno ha compiuto trecento anni, con i suoi ventinove piccoli paragrafi riguardanti i partecipanti attivi alla forma teatrale, la lirica o concertistica e da coloro che sono di contorno, come avvocati e “conduttori del botteghino”, ma stasera incontreremo due soprano, un mezzo-soprano e una regista che, oltre a far teatro lirico, hanno inteso divulgarlo, disegnando e mettendosi in gioco con delle T-Shirt, ispirato al mondo del melodramma. “In prima fila con…” il contenitore di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 maggio 2021) Aspettando di rientrare tutti in teatro, il contenitore virtuale di approfondimento musicale di Le Cronache ospita le cantanti Anna Maria Sarra, Giuseppina Bridelli, Anna Corvino e la regista Stefania Panighini, in una diretta tra musica e moda Di Olga Chieffi Eravamo personalmente rimaste al “Teatro alla moda” di Benedetto Marcello, che proprio lo scorso anno ha compiuto trecento anni, con i suoi ventinove piccoli paragrafi riguardanti i partecipanti attivi alla forma teatrale, la lirica o concertistica e da coloro che sono di contorno, come avvocati e “conduttori del botteghino”, ma stasera incontreremo due soprano, un mezzo-soprano e una regista che, oltre a far teatro lirico, hanno inteso divulgarlo, disegnando e mettendosi in gioco con delle T-Shirt, ispirato al mondo del melodramma. “In” il contenitore di ...

Advertising

ChieffiOlga : In prima fila con… le Ginger Opera | Cronache Salerno - JoanUbu : @FartFromAmerika Eh, ma questo servirà a dire che non basta il 70%, bisognerà vaccinare il MILLEMILA% della popolaz… - Rodolfo15963332 : @IlBeneVincera @liliaragnar I compagni sempre in prima fila ,altro diritto a noi negato ,però quanti ne danno a dev… - HinckeGALLI : @antonellachiod2 Sempre in prima fila dajee Antone'!!???????? - PalliCaponera : @HetzBib Capita poco, tieni conto che un docente fa tra le 30 e le 60 ore di lezione, ha tra i 50 ed i 100 studenti… -