Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole | Trame delle puntate del 6 maggio 2021

Advertising

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, Ilaria Rossi a Tv Soap: “Gabriella nel finale si fa valere!” - infoitcultura : Il paradiso delle signore, Marcello: “Non credo sia innamorato di Ludovica” - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica convince Marcello a non partire? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 perché Umberto sostiene Vittorio con Marta? - infoitcultura : Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello in prigione, Ludovica cosa farà? -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... nel corsotre puntate di Felicissima Sera , insieme a Pio e Amedeo, hanno intrattenuto ... è piaciuto molto quello sul matrimonio pugliese a cui ha anche partecipato Tommaso. Felicissima ...Per le reti Rai: su Rai1 è il 'signore', su Rai2 'NCIS' e su Rai3 la soap italiana 'Un posto al sole'. La media d'ascolto più alta per l'offerta di fiction è di Rai1 con 3,4 milioni di ...Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi giovedì 6 maggio: Dante è pronto ad ostacolare Cosimo e favorire Umberto.Secondo Studio Frasi, nell'ultima stagione, dal 1° ottobre 2020 al 25 aprile 2021, la fiction ha occupato il 30 % del'offerta complessiva delle reti generaliste in prima serata. In testa Montalbano su ...