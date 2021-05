Il nuovo format della Coppa Italia: partecipano solo squadre di A e B (Di giovedì 6 maggio 2021) Il nuovo format della Coppa Italia dalla stagione 2021-2022: partecipano solo le squadre di Serie A e di Serie B. Escluse quelle della Serie C e delle categorie inferiori. Dopo il caso della Superlega montano le polemiche per il nuovo format della Coppa Italia: dalla stagione 2021-2022 prenderanno parte alla competizione solo le squadre di Serie A e di Serie B. La Coppa nazionale chiude quindi la porta alle categorie minori, che perdono un grande palcoscenico per mettersi in mostra. Coppa Italia, il nuovo format: ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildalla stagione 2021-2022:ledi Serie A e di Serie B. Escluse quelleSerie C e delle categorie inferiori. Dopo il casoSuperlega montano le polemiche per il: dalla stagione 2021-2022 prenderanno parte alla competizioneledi Serie A e di Serie B. Lanazionale chiude quindi la porta alle categorie minori, che perdono un grande palcoscenico per mettersi in mostra., il: ...

MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - RaiSport : #Calcio Nuovo format per la #CoppaItalia, solo squadre di Serie A e B Leggi la notizia?? - GoalItalia : Come cambia la Coppa Italia ? Nuovo format, nuove regole ?? Cosa ne pensate ? - DBDeiman : Come ho scritto sull'ultimo numero di @P300magazine: molto dipenderà dalle piste su cui si correrà e da quante poss… - CarloAl87550029 : RT @Gimax38: Sono previste sanzioni per la #Figc visto il nuovo format della #CoppaItalia? Com'era la favoletta del 'calcio è del popolo?'… -