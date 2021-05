Facebook ha presentato Neighborhood | il suo clone di Nextdoor

Leggi su wired

(Di giovedì 6 maggio 2021) schermate della sezionedi(fonte:ha lanciato ufficialmente la sua nuova funzionalità chiamata, che ha lo scopo di aiutare gli utenti creare una rete di contatti con i vicini di casa e di quartiere. Suona familiare? Se la risposta è si è perché vi è tornato in mente il nome di un’app di social network incentrata sulle community che si creano nei quartieri:. Il nuovo prodotto è stato, per il momento, lanciato esclusivamente per gli utenti canadesi (che, almeno da stereotipo, si sa essere dei bravissimi vicini). Successivamenteimplementerà la funzionalità in alcune città degli Stati Uniti, decidendo in un secondo momento se effettuare un rollout ...