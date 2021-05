Dove vedere la partita tra Inter e Sampdoria in TV e streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Inter – Sampdoria è il match valido per la 35 giornata del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. A seguire trovate tutte le informazioni su Dove vedere Inter Sampdoria in streaming e quale piattaforma tra Sky o Dazn detiene l’esclusiva. Dove vedere Inter Sampdoria: Sky o Dazn? La partita tra Inter e Sampdoria sarà trasmessa da Sky il giorno 08 Maggio alle ore 18:00. Dove vedere Inter Sampdoria in TV Per vedere Inter – Sampdoria in TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo requisito, la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 maggio 2021)è il match valido per la 35 giornata del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. A seguire trovate tutte le informazioni suine quale piattaforma tra Sky o Dazn detiene l’esclusiva.: Sky o Dazn? Latrasarà trasmessa da Sky il giorno 08 Maggio alle ore 18:00.in TV Perin TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo requisito, la ...

Advertising

Antonio_Tajani : Tour in #Veneto, prima tappa a #Rovigo, dove ho incontrato gli amici del direttivo provinciale di @forza_italia. Ho… - Corriere : Veneto: 20 tesori d’architettura e d’arte, da scoprire in vacanza - goldenvngy : sapete dove posso vedere black mirror? - VeritasVincit88 : @NinaRicci_us Se non le avessero il loro senso di potere e onnipotenza vorrei vedere dove se lo mettono. - adribluub : Mi sono preparata a non vedere Tancredi in finale anche perché sono molto fiera del percorso che ha fatto e dove è… -