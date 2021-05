David di Donatello | Gabriele Muccino lascia la giuria L’addio in un tweet furioso

(Di giovedì 6 maggio 2021) E alla finese n’è andato, sbattendo la porta. Ilè di poche ore fa e annuncia che lui con l’Accademia deidinon avrà più nulla a che fare. Ovvero:regista e sceneggiatore non si presenterà più in gara e visto che c’è il regista de L’Ultimo bacio si alza pure dalla sedia di giurato per designare i vincitori. “Sono uscito dalladeidi. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro”, ha scritto il 53enne regista romano ricevendo parecchi commenti eufemisticamente ironici e diverse centinaia di ...

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Dopo la vittoria ai Golden Globe e la nomination agli Oscar 2021 per Io s (Seen) la cantante romagnola sfiler presto a Roma su un altro red carpet. Laura Pausini non si sta perdendo neanche un tappeto ...ROMA " Monica Bellucci riceverà ilSpeciale 2021 nel corso della 66ma edizione dei Premidi. Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai1 condotta da Carlo Conti. "Una carriera stellare ...Venerdì 7 maggio terza puntata del programma di Raiuno. Il conduttore fiorentino pronto per i David di Donatello ...Monica Bellucci sarà premiata ai David di Donatello 2021 con uno speciale premio per la sua carriera internazionale, il David Speciale 2021.