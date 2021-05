Cane smarrito? L'app NoseId aiuta l'identificazione di fido attraverso la scansione del naso (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura di smarrire il vostro miglior amico a quattro zampe? Un timore lecito, visto che solamente negli Stati Uniti, ogni giorno si perdono circa 27 mila cani ed appena il 5% di loro ha un microchip ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura di smarrire il vostro miglior amico a quattro zampe? Un timore lecito, visto che solamente negli Stati Uniti, ogni giorno si perdono circa 27 mila cani ed appena il 5% di loro ha un microchip ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane smarrito Cane smarrito? L'app NoseId aiuta l'identificazione di fido attraverso la scansione del naso ... meglio se in un posto con molta luce, dopodiché la foto viene caricata su NoseId, dove vengono richieste ulteriori informazioni, come la taglia e la razza del cane disperso ed un'ulteriore immagine ...

Sanremo, trovato in zona Capo Nero Bulldog francese Sanremo . Trovato in zona Capo Nero cane tipo Bulldog francese smarrito. E'in custodia al servizio veterinario dell' ASL e si trova ricoverato presso la residenza "Pluto" a Poggio. Contattare il 338 - 2366385 (Chiedere di Enzo oppure ...

