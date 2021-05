Calciomercato Roma | Dzeko in bilico | Mourinho pensa ad Icardi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lasta chiudendo una stagione deludente e si prepara a ripartite con: il tecnico potrebbe riportare in Italia MauroJosepresto siederà sulla panchina dellapronto a portare tutto il suo carisma e ad incidere anche nelle scelte di mercato. Come riporta Il Corriere della Sera, appare inla posizione di Edinper l’età (35 anni), lo stipendio pesante (7,5 milioni annui) e il rapporto sempre al limite con l’ambiente. Secondo il quotidiano, lastarebbe valutando Mauro: l’ex Inter non è titolare al PSG e un’esperienza conin panchina potrebbe fargli gola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore della(il riferimento è a Fonseca, ndr) sembrava che avesse finito pure le ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeCommenta per primo Un nome 'romanista' da aggiungere al suo staff. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il sogno dei tifosi è Daniele De Rossi , ma nelle ultime ore ha preso piede anche l'idea ...Il Napoli cerca un nuovo allenatore . In pole c'è Luciano Spalletti. La società è pronta ad accontentare il tecnico. Prenotati 4 acquisti.Walter Sabatini, dirigente del Bologna ed ex DS della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'arrivo in giallorosso di José Mourinho. La realtà di Roma va tenuta ...