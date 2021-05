Uomini e Donne oggi, Gemma spiazza tutti: il rifiuto inaspettato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le anticipazioni di oggi a “Uomini e Donne” vedono protagonista ancora una volta Gemma Galgani che però riceverà una notizia inaspettata da parte di un suo cavaliere. Molto presto, precisamente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le anticipazioni dia “” vedono protagonista ancora una voltaGalgani che però riceverà una notizia inaspettata da parte di un suo cavaliere. Molto presto, precisamente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - ElviraVillani : RT @donTonio66: Le donne e gli uomini grandi non ti fanno pesare il loro valore: sei tu che lo percepisci! Chi ci tiene a farti sapere che… - fra_generoso : RT @YATAItaly: ???? Oggi, 4 maggio 2021, l'@Esercito celebra l’anniversario dei 160 anni dalla sua costituzione, rinnovando l’impegno degli u… -