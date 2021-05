Un Posto al Sole | errore imperdonabile | I fan stentano a crederci

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Unalè una soap opera amatissima, ma nonostante sia fatta molto bene sono molto ricorrenti errori al suo interno. Andiamo a scoprirne il più grande. UnalPrima di raccontare questa curiosità andiamo a leggere le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021, a partire dalle 19.30 su Rai 3. Ci troviamo di fronte a due strade di fronte alle quali Franco e Roberto sono costretti a prendere una scelta. Hanno però scelto una strategia differente che continuare la loro storia senza riuscire a collaborare. La situazione dunque si rende molto complicata con una gestione tutta da mettere in piedi e da affrontare con persone molto importanti coinvolte. LEGGI ANCHE >>> Un sequestro di persona Boschi si è convinto in questo momento che deve continuare ...

ANTHILIA64 : @ProfCampagna Vista la scorsa estate. Un posto meraviglioso, abbagliante e bellissima nel sole d’agosto ???? - PetrazzuoloF : @BufaloEma @lucianoghelfi Il tuo discorso intende che cose come legge Zan, Ius Soli e voto ai 16enni siano le sole… - jennievcheeks : ODDIO, SEMBRA la scritta di UN POSTO AL SOLE, MA É BELLISSIMA. #Amici20 - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 5 maggio - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 5 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Unal, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 10 al 14 maggio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45 . Anticipazioni di Unalper la settimana dal 10 al 14 maggio ...Nella nostra società la cura del proprio aspetto è al primo. Basta fare un salto nella ... È come se qualcosa dentro si rompesse, un vuoto profondo di anime, impaurite, che solo cadendo ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Abbate si innervosirà dopo avere scoperto che Ferri ha un piano per vendere e continuare la sua attività ...Sono passati più di 4 anni da Resident Evil 7, l’ultimo capitolo della saga che ha dato il via ad un vero e proprio nuovo filone per la serie - ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato - e c ...