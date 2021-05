SuperThursday | BoJo teme scherzi solo dalla Scozia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le elezioni più importanti della storia scozzese. Non usa mezzi termini la first minister Nicola Sturgeon per sottolineare il peso di un voto dai possibili risvolti epocali per l’intero Regno Unito. Sono 48 milioni i britannici chiamati al seggio per eleggere 143 consigli comunali, 129 deputati del Parlamento scozzese, 60 deputati del Parlamento gallese e i sindaci, tra gli altri, di Londra, Bristol, Liverpool. Senza alcun dubbio, però, l’attenzione è tutta rivolta a nord del Regno, dove l’eventuale maggioranza assoluta dello Scottish National Party (Snp) sarebbe il rilancio del progetto politico di un nuovo referendum indipendentista. Per richiederlo, prima o dopo, deve avere la forza politica, e quindi elettorale, per potersi porre in una posizione diversa di fronte al governo di Boris Johnson che, da parte sua, continua a respingere fermamente un nuovo voto popolare. “L’integrità ...