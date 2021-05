Sospensione rata mutuo estesa: come chiederla, modulo, novità Sostegni bis (Di mercoledì 5 maggio 2021) come beneficiare della Sospensione rata mutuo in tempo di crisi covid? Si può chiedere in banca di mettere in stand by qualche rata che per problemi economici non riusciamo a pagare? La risposta è sì, grazie al prossimo Decreto Sostegni bis, che prevede la proroga del Fondo Gasparrini per la Sospensione dei mutui anche per il 2021. La Sospensione delle rate del mutuo è stata voluta e lanciata, a inizio pandemia covid-19, dall’ex governo Conte con i Decreti Cura Italia e Rilancio. E’ stata quindi attivata a marzo 2020. Ora la proroga per l’anno in corso. Ecco come fare per beneficiare della proroga Sospensione mutuo fino al 31 dicembre 2021. Cos’è il Fondo Gasparrini Conosciuto ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 maggio 2021)beneficiare dellain tempo di crisi covid? Si può chiedere in banca di mettere in stand by qualcheche per problemi economici non riusciamo a pagare? La risposta è sì, grazie al prossimo Decretobis, che prevede la proroga del Fondo Gasparrini per ladei mutui anche per il 2021. Ladelle rate delè stata voluta e lanciata, a inizio pandemia covid-19, dall’ex governo Conte con i Decreti Cura Italia e Rilancio. E’ stata quindi attivata a marzo 2020. Ora la proroga per l’anno in corso. Eccofare per beneficiare della prorogafino al 31 dicembre 2021. Cos’è il Fondo Gasparrini Conosciuto ...

