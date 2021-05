Scoperte a Napoli due officine meccaniche abusive (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti del Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, nell’effettuare il controllo delle strade nella zona di corso Malta, hanno individuato alcune officine meccaniche di recente apertura totalmente abusive. Al momento del controllo gli Agenti hanno sorpreso i gestori delle due officine meccaniche intenti a lavorare. E hanno poi ritrovato diversi ciclomotori nei due locali che, fra l’altro, risultano di proprietà comunale ed occupati, secondo gli investigatori, senza alcun titolo. Da una verifica più approfondita gli agenti hanno verificato che i molti utensili elettrici in funzione erano alimentati da un’allaccio alla rete dell’energia elettrica a servizio dell’illuminazione pubblica. Per poter gestire i rifiuti speciali e pericolosi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti del Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di, nell’effettuare il controllo delle strade nella zona di corso Malta, hanno individuato alcunedi recente apertura totalmente. Al momento del controllo gli Agenti hanno sorpreso i gestori delle dueintenti a lavorare. E hanno poi ritrovato diversi ciclomotori nei due locali che, fra l’altro, risultano di proprietà comunale ed occupati, secondo gli investigatori, senza alcun titolo. Da una verifica più approfondita gli agenti hanno verificato che i molti utensili elettrici in funzione erano alimentati da un’allaccio alla rete dell’energia elettrica a servizio dell’illuminazione pubblica. Per poter gestire i rifiuti speciali e pericolosi ...

