Report, l’incontro tra Renzi e Mancini finisce in vigilanza Rai (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo ha annunciato con un post sul profilo Facebook Sigfrido Ranucci: “Stasera il direttore di Rai3, Franco Di Mare, sarà ascoltato dalla commissione vigilanza Rai non solo sul caso Fedez-Primo maggio, ma anche sul servizio in cui, lunedì scorso, abbiamo mostrato l’incontro avvenuto ai margini di un autogrill tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e l’agente dei servizi segreti, Marco Mancini”. Continua Ranucci: “Su proposta del presidente della commissione vigilanza Alberto Barachini (FI), è stata accolta una richiesta di approfondimento riguardo le immagini dell’incontro –ricevute da fonte privata con diritto di riservatezza – al fine di valutare se fosse legittimo da parte di Report trasmetterle e definire il rapporto tra il diritto-dovere di cronaca e il ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo ha annunciato con un post sul profilo Facebook Sigfrido Ranucci: “Stasera il direttore di Rai3, Franco Di Mare, sarà ascoltato dalla commissioneRai non solo sul caso Fedez-Primo maggio, ma anche sul servizio in cui, lunedì scorso, abbiamo mostratoavvenuto ai margini di un autogrill tra il leader di Italia Viva, Matteo, e l’agente dei servizi segreti, Marco”. Continua Ranucci: “Su proposta del presidente della commissioneAlberto Barachini (FI), è stata accolta una richiesta di approfondimento riguardo le immagini del–ricevute da fonte privata con diritto di riservatezza – al fine di valutare se fosse legittimo da parte ditrasmetterle e definire il rapporto tra il diritto-dovere di cronaca e il ...

reportrai3 : REPORT, L'INCONTRO TRA RENZI E MANCINI FINISCE STASERA IN VIGILANZA RAI. ?? - reportrai3 : Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra… - ilriformista : Tutto quello che non torna del servizio di @reportrai3 su @matteorenzi e l’incontro con lo 007 Mancini (di… - hack_stefano : RT @reportrai3: REPORT, L'INCONTRO TRA RENZI E MANCINI FINISCE STASERA IN VIGILANZA RAI. ?? - JBP_OfficialTW : RT @reportrai3: REPORT, L'INCONTRO TRA RENZI E MANCINI FINISCE STASERA IN VIGILANZA RAI. ?? -