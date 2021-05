Modi sfida Xi. Huawei e Zte fuori dal 5G indiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iniziano i test sul 5G in India e i fornitori cinesi rimangono fuori. Il ministero delle Comunicazioni di Nuova Delhi ha dato il via al semestre di collaudo che coinvolgere quatto aziende (Jio Platforms, Airtel, Vodafone Idea e Mtnl) e altrettanti fornitori (la svedese Ericsson, la finlandese Nokia, la sudocoreana Samsung il centro C-Dot, oltre a Jio Platforms che potrà effettuare test sulla propria tecnologia). Rimangono fuori, dunque, le cinesi Huawei e Zte, già accusate dagli Stati Uniti di spionaggio per conto del governo cinese e che il Copasir ha suggerito di bandire anche in Italia. Nei mesi passati si era parlato con insistenza della possibilità che l’India seguisse l’esempio di Paesi come Australia, Stati Uniti e Regno Unito optando per il bando delle aziende cinesi dal proprio 5G. Ma quest’ultima mossa sembra andare in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iniziano i test sul 5G in India e i fornitori cinesi rimangono. Il ministero delle Comunicazioni di Nuova Delhi ha dato il via al semestre di collaudo che coinvolgere quatto aziende (Jio Platforms, Airtel, Vodafone Idea e Mtnl) e altrettanti fornitori (la svedese Ericsson, la finlandese Nokia, la sudocoreana Samsung il centro C-Dot, oltre a Jio Platforms che potrà effettuare test sulla propria tecnologia). Rimangono, dunque, le cinesie Zte, già accusate dagli Stati Uniti di spionaggio per conto del governo cinese e che il Copasir ha suggerito di bandire anche in Italia. Nei mesi passati si era parlato con insistenza della possibilità che l’India seguisse l’esempio di Paesi come Australia, Stati Uniti e Regno Unito optando per il bando delle aziende cinesi dal proprio 5G. Ma quest’ultima mossa sembra andare in ...

sportli26181512 : Milan-Benevento, è di Leao lo sprint più veloce del match: Mister Pioli lo ha schierato titolare nella sfida di sab… - Sofronista : Chi condannava (giustamente, non per i modi - fin troppo cordiali - ma per i tempi) il blitz della curva, oggi rila… - Arch3ryCiarz : A tutti coloro che dicono 'a la Pettinelli non piace Tancredi e deve denigrarlo in modi terribili' vorrei ricordare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Tuchel: 'Era molto importante vincere, con questi tre punti arriviamo nel migliore dei modi alla sfida contro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Tuchel: 'Era molto importante vincere, con questi tre punti arriviamo nel migliore dei modi alla sfida contro… -