LIVE Sinner-Popyrin 5-6 | Masters1000 Madrid in DIRETTA | controbreak dell’australiano! L’azzurro deve allungare il set

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 6-6 Risposta lunga dell’australiano e tie-break decisivo a. 40-30 Gran soluzione di rovescio lungolinea di. 40-15 Servizio e palla corta delche attacca la rete e chiude con la volée di diritto. 30-15 Risposta lunga di. 15-15 Buona prima di. 0-15 Altra risposta vincente dicon il diritto. 5-6è on fire e altro diritto diagonale incredibile dal centro del campo: ora èa doveril set. AD-40 Servizio e rovescio lungolinea dell’australiano che chiude con il diritto diagonale. 40-40 ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Popyrin 5-3 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Popyrin #Masters #Madrid - Salvato95551627 : RT @SkySport: ?? MADRID OPEN ?? Ora Sinner su Sky Sport Uno ?? Il programma di oggi ? - SkySport : ?? MADRID OPEN ?? Ora Sinner su Sky Sport Uno ?? Il programma di oggi ? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Madrid 2021 - Jannik Sinner vuole gli ottavi di finale nella capitale iberica dove potre… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Popyrin, secondo turno #AtpMadrid 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(14) JANNIK- (Q) ALEXEI POPYRIN, 3° match sullo Stadium 3 dalle 11.00 (dopo Millman - Evans) Secondo turno Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)affronta Popyrin nel 2° ...SEGUI- POPYRIN IN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida trae Popyrin si ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204) , constreaming fruibile dagli ...Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto al primo turno d’esordio contro Guido Pella per 6-2 4-4 usufruendo del ritiro dell’argentino Ko Hurkacz e Shapovalov. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA ...Nel Masters 1000 di Madrid, Sinner scende in campo contro Popyrin nei sedicesimi di finale. Match da non perdere: diretta tv, live streaming ...