Le polemiche non la fermano | altro volo di Stato per la Casellati

E meno male che il suo primo atto da presidente del Senato era Stato rinunciare al volo di Stato: "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse", aveva cinguettato in un'intervista al Corriere della Sera. Bravissima. Ma poco coerente: lunedì 3 maggio Maria Elisabetta Alberti Casellati ha infatti puntualmente chiesto, e ottenuto, il 128° volo di Stato in meno di un anno. Il solito Falcon 900EX-Easy, matricola MM62244, con cui il 31° Stormo dell'Aeronautica militare l'ha già scarrozzata in lungo e in largo per l'Italia, comprese le vacanze in Sardegna, è partito da Ciampino, vuoto, alle 16.02, è atterrato a Venezia alle 16.52 ed è ripartito alle 18.16 con l'illustre passeggera a ...

