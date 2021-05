Il giocatore della Roma che Mourinho non vede l’ora di allenare (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, aveva già messo nel mirino, lo scorso anno, per il Tottenham, un talento giallorosso Finalmente potrà allenarlo, come avrebbe voluto un anno fa, piena estate, quando provò a convincere il Tottenham ad accontentarlo. Non fu possibile. Oggi sì. Nicolò Zaniolo sarà uno dei diamanti tra le mani del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) José, nuovo allenatore, aveva già messo nel mirino, lo scorso anno, per il Tottenham, un talento giallorosso Finalmente potrà allenarlo, come avrebbe voluto un anno fa, piena estate, quando provò a convincere il Tottenham ad accontentarlo. Non fu possibile. Oggi sì. Nicolò Zaniolo sarà uno dei diamanti tra le mani del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

