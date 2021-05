Ferrari, analisti negativi (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Giudizio negativo su Ferrari da parte degli uffici studi di Intesa Sanpaolo e di Banca Akros che hanno rivisto al ribasso sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il colosso creditizio ha deciso di tagliare il prezzo obiettivo portandolo a 184 euro dai 200 della precedente indicazione, con consensus “hold” da “add”. Banca Akros ha invece limato la raccomandazione da “accumulate” a “reduce” con previsione di quotazione a 165 euro dai 200 precedenti. Sul listino milanese, oggi, nuovo spunto rialzista per Ferrari, che guadagna bene e porta a casa un +1,55%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Giudizio negativo suda parte degli uffici studi di Intesa Sanpaolo e di Banca Akros che hanno rivisto al ribasso sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il colosso creditizio ha deciso di tagliare il prezzo obiettivo portandolo a 184 euro dai 200 della precedente indicazione, con consensus “hold” da “add”. Banca Akros ha invece limato la raccomandazione da “accumulate” a “reduce” con previsione di quotazione a 165 euro dai 200 precedenti. Sul listino milanese, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,55%.

Piazza Affari reagisce con forza. FTSE MIB +2,03% Ferrari +1,55%. Banca Akros peggiora la raccomandazione da accumulate a reduce e taglia il target

Destini incrociati a Piazza Affari, Stellantis top e Ferrari flop Tutto in 24 ore: ieri Maranello tocca il fondo in Borsa, oggi Stellantis è il miglior titolo. Effetto trimestrali? Sì, ma non solo ...

Banca Akros peggiora la raccomandazione da accumulate a reduce e taglia il target ...I dati sono in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 e superiori alle attese degli analisti