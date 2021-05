Diletta Leotta e Can Yaman altro che crisi! Baci e effusioni sul lago di Como (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembra essere passata la crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman dal momento che sono stati paparazzati, di nuovo insieme, lo scorso weekend mentre si scambiavano Baci e effusioni. La telenovela tra la conduttrice siciliana e l’attore turco sembra non avere fine e anzi pare aver aperto un nuovo capitolo e chissà che non sia fatto di tanti altri episodi che scopriremo man mano. Solo qualche giorno, infatti, alla modella catanese classe 1991 era stato dato l’ennesimo tapiro d’oro a seguito di alcune immagini che sembravano immortalarla in atteggiamenti intimi con un uomo che non era il protagonista di DayDreamer. Proprio questo sembrava aver scaturito una crisi tra i due e che la maretta sembrava abbastanza irrecuperabile. A quanto pare, però, così non è visto le ultime foto che sembrano ritrarli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembra essere passata la crisi trae Candal momento che sono stati paparazzati, di nuovo insieme, lo scorso weekend mentre si scambiavano. La telenovela tra la conduttrice siciliana e l’attore turco sembra non avere fine e anzi pare aver aperto un nuovo capitolo e chissà che non sia fatto di tanti altri episodi che scopriremo man mano. Solo qualche giorno, infatti, alla modella catanese classe 1991 era stato dato l’ennesimo tapiro d’oro a seguito di alcune immagini che sembravano immortalarla in atteggiamenti intimi con un uomo che non era il protagonista di DayDreamer. Proprio questo sembrava aver scaturito una crisi tra i due e che la maretta sembrava abbastanza irrecuperabile. A quanto pare, però, così non è visto le ultime foto che sembrano ritrarli ...

