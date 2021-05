Covid | Malpezzi | ' Pd schierato per aiuto e sostegno psicologico ai ragazzi'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Il Senato ha approvato un emendamento al Dl sostegni che mette in fila una serie di misure per aiutare ie dare. Sono fondi figli dello scostamento di bilancio che terminano a fine anno, è necessario che si costruisca un progetto da qui a legge bilancio" per i. Lo ha detto Simonaa radio Immagina. "So che il governo è molto sensibile, il Pd è, i Gruppi ci sono, alla Camera e al Senato hanno fatto partire questa battaglia, ne sono fiera -ha detto la presidente dei senatori del pd-. Siamo sul pezzo e andiamo avanti, il segretario ieri ha rilanciato, è un tema al partito molto caro. Vedo positivo il desiderio di costruire unche porti normalità ai".

... nel rispetto della normativa anti -. Domani a mezzogiorno sarà una vera Festa del lavoro, ... Alla cerimonia sarà presente Eugenio Comincini, senatore del Pd (nonch la capogruppo Simona) ...... in questi quattordici drammatici mesi di guerra al, "al Paese, alla Costituzione e alla mia ... Il Pd con la capogruppo Simonaritiene "scontato" che una bicamerale prenda le mosse dalla ...Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Il Senato ha approvato un emendamento al Dl sostegni che mette in fila una serie di misure per aiutare i ragazzi e dare sostegno psicologico. Sono fondi figli dello scostame ...Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Salvini i problemi li ha in casa, i suoi sono tentativi di attuare distinguo rispetto alla Meloni. Tentativi che poi risultano inutili, come abbiamo visto con la sceneggiata ...