Cosa sta davvero succedendo in Sud America con il coronavirus? (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Leandro Ferreira/Fotoarena/Sipa Usa)Insieme all’India, il Sud America è un’osservato speciale per quello che riguarda la pandemia da nuovo coronavirus. In particolare, l’attenzione è rivolta soprattutto al Brasile, l’atteggiamento del cui presidente rispetto alla pandemia, specie nelle fasi iniziali, non ha contribuito a contenerla. Guardando i dati, raccolti e resi disponibili da Our World in Data, si scopre però che ci sono paesi nei quali la situazione relativa ai contagi è peggiore rispetto a quella brasiliana. Certo, dipende sempre se si guarda ai numeri assoluti o all’incidenza: visto la metà della popolazione del Sud America vive in Brasile, giocoforza i numeri assoluti vedranno sempre Brasilia primeggiare. In questa infografica, Wired ha scelto di rappresentare entrambi: La curva mostra la media mobile a 7 giorni dei ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Leandro Ferreira/Fotoarena/Sipa Usa)Insieme all’India, il Sudè un’osservato speciale per quello che riguarda la pandemia da nuovo. In particolare, l’attenzione è rivolta soprattutto al Brasile, l’atteggiamento del cui presidente rispetto alla pandemia, specie nelle fasi iniziali, non ha contribuito a contenerla. Guardando i dati, raccolti e resi disponibili da Our World in Data, si scopre però che ci sono paesi nei quali la situazione relativa ai contagi è peggiore rispetto a quella brasiliana. Certo, dipende sempre se si guarda ai numeri assoluti o all’incidenza: visto la metà della popolazione del Sudvive in Brasile, giocoforza i numeri assoluti vedranno sempre Brasilia primeggiare. In questa infografica, Wired ha scelto di rappresentare entrambi: La curva mostra la media mobile a 7 giorni dei ...

Beautiful Anticipazioni dal 10 al 15 maggio 2021: Sally sta per morire, Wyatt torna da lei! Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 10 al 15 maggio 2021 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 13.40 . Ecco il Riassunto di cosa succede : Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 10 al 15 maggio 2021 Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021 La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe suscita nella famiglia Forrester ...

Schiariture capelli: dal 'Sunny Framer' all''Espresso', come illuminare ogni colore secondo Salvo Filetti Cosa sono le 'shadow roots' Schiariture su capelli già chiari: dal vanilla blonde, per gli ... Si tratta di una sfumatura quasi universale per le bionde medie e, più in generale, per chi sta bene nell'...

Venti morti e 800 feriti per la rivolta del popolo: cosa sta succedendo in Colombia?

Pochi hanno votato nei congressi del Pd in Umbria. Anche ad Orvieto. Congressi "farsa"? Nei congressi di circolo, recentemente svoltisi in Umbria per l'elezione innanzitutto del segretario regionale ed anche dei segretari provinciali e di quelli comunali, la ...

Galli-Cacciari, scontro video sul coprifuoco "Mi sta tacciando di voler difendere una cosa che non voglio difendere", dice Galli con una manovra evasiva. Mi auguro che la progressione dei vaccini riesca a compensare i danni delle aperture… Leggi ...

