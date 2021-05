Coronavirus | Moratti | ' In Lombardia | zero varianti indiane La più frequente è quella inglese'

tuttoatalanta : Scudetto Inter, Letizia Moratti scrive a Sala per evitare altri assembramenti - varesenews : Moratti: “Dopo gli assembramenti in Duomo pensare a prevenzione per i festeggiamenti a San Siro” - Gazzettadmilano : Coronavirus, Moratti: finora nessun caso di variante indiana. - infoitinterno : Moratti: “In Lombardia ancora nessun caso di variante indiana del Coronavirus sequenziato” - AcerboLivio : Coronavirus, Moratti: “Nessuna variante indiana in Lombardia”. Ma è decuplicato il numero di … -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Moratti

Nessun caso di variante indiana, quella che ora fa più paura, è stato a oggi rilevato in Lombardia. Lo ha confermato, ieri, in consiglio regionale, l'assessora al Welfare Letizia, rispondendo a un'interrogazione dei Cinque Stelle. 'I soggetti a cui è stata genotipizzata una variante sono in totale 5.540: 5.423 per la variante inglese, 33 per la sudafricana, 50 per la ...BOLLETTINOLOMBARDIA 4 MAGGIO/ 1.354 nuovi casi, tasso positività in calo Risultato ... Un Antonio Conte non ancora "dejuventinizzato" (Massimodixit) avrebbe commentato: "Davvero ...Conto alla rovescia per i cinquantenni lombardi che aspettano il loro click day. Dopo i sessantenni e i cronici con patologie - sbloccati la settimana scorsa - adesso tocca ai nati fra il 1962 e il 19 ...La Regione dà la caccia alla variante indiana. A preoccupare l'eventuale espansione «silenziosa» della ultima mutazione del coronavirus: se è relativamente semplice, infatti bloccare i voli diretti ch ...