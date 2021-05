Amici 20, Deddy sott'accusa finisce in lacrime: interviene Maria De Filippi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando ormai manca poco alla semifinale di Amici 20, nel daytime del talent sono andate in onda le esclusive immagini di un momento di sconforto che vede protagonista Deddy. In un collegamento con il talentscout Rudy Zerbi, quest'ultimo ha accusato Deddy di non studiare a dovere e di mancanza di volontà rispetto alle prove da preparare in vista della semifinale. Accuse che il giovane ha respinto categoricamente, con tanto di sonoro «non lo accetto», scatenando così la delusione di Zerbi. Ma, a quanto pare, si è trattato di un malinteso tra i due, così come è emerso poi da un secondo collegamento che il semifinalista ha ricevuto da Maria De Filippi. Amici 20, Deddy piange nel confronto con Rudy Zerbi Nel daytime pomeridiano in corso di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando ormai manca poco alla semifinale di20, nel daytime del talent sono andate in onda le esclusive immagini di un momento di sconforto che vede protagonista. In un collegamento con il talentscout Rudy Zerbi, quest'ultimo hatodi non studiare a dovere e di mancanza di volontà rispetto alle prove da preparare in vista della semifinale. Accuse che il giovane ha respinto categoricamente, con tanto di sonoro «non lo accetto», scatenando così la delusione di Zerbi. Ma, a quanto pare, si è trattato di un malinteso tra i due, così come è emerso poi da un secondo collegamento che il semifinalista ha ricevuto daDe20,piange nel confronto con Rudy Zerbi Nel daytime pomeridiano in corso di ...

