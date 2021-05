Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 1220 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PIRNICPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELEL DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA SU VIA FURBARA SASSO SI STA IN CODA A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO TRA CASTEL DEL SASSO E SAMBUCO TRASPORTO PUBBLICO DALLA GIORNATA DI IERI 3 MAGGIO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CON ...