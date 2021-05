Uno dei migliori ristoranti del mondo passa a un menù interamente vegetale (Di martedì 4 maggio 2021) Per ragioni ambientali l'Eleven Madison Park di New York, tre stelle Michelin, non servirà né carne né pesce né derivati animali Leggi su ilpost (Di martedì 4 maggio 2021) Per ragioni ambientali l'Eleven Madison Park di New York, tre stelle Michelin, non servirà né carne né pesce né derivati animali

