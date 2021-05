Trento, ladro seriale colpisce 7 bar: incastrato dalla 'particolare' camminata (Di martedì 4 maggio 2021) Sette furti in un mese, ma non sarebbe la prima volta. Il ladro seriale che ha colpito sette locali diversi a Trento è stato fermato e arrestato dalla Squadra Mobile, su delega della Procura della ... Leggi su trentotoday (Di martedì 4 maggio 2021) Sette furti in un mese, ma non sarebbe la prima volta. Ilche ha colpito sette locali diversi aè stato fermato e arrestatoSquadra Mobile, su delega della Procura della ...

