Trasporto pubblico locale: Autoguidovie assume 140 conducenti (Di martedì 4 maggio 2021) I nuovi autisti saranno inseriti nelle aree del Pavese, Monza e Brianza, Sud-Est Milano e nell’area Cremasca. Tra i requisiti richiesti il possesso delle patenti D/DE e quello della Carta di Qualificazione del Conducente Leggi su 7giorni.info (Di martedì 4 maggio 2021) I nuovi autisti saranno inseriti nelle aree del Pavese, Monza e Brianza, Sud-Est Milano e nell’area Cremasca. Tra i requisiti richiesti il possesso delle patenti D/DE e quello della Carta di Qualificazione del Conducente

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia ? Dal 29 maggio al 6 giugno previsto un servizio di trasporto pubblico dedicato per i visit… - dariomasiero : RT @2024_R24: Nella nuova puntata di 2024: audio e social media; Linux e free software; trasporto pubblico e guida autonoma; carenza di chi… - fit_cisl : RT @FitCisl: Le associazioni datoriali del trasporto pubblico locale Asstra, Agens e Anav non si sono rese disponibili ad attivare il perco… - igualeonte : @lameduck1960 Se non ce l'hai per scelta, sei una persona fantastica. La classe dirigente non è mai stata interessa… - Frances27045600 : RT @FitCisl: Le associazioni datoriali del trasporto pubblico locale Asstra, Agens e Anav non si sono rese disponibili ad attivare il perco… -