Tragedia a Ostia | morta soffocata bimba di 2 mesi

(Di martedì 4 maggio 2021) E’questa mattina aunadi appena 2, deceduta per sindrome della morte improvvisa del lattante. A nulla, purtroppo, è servita la corsa all’Ospedale Grassi di, perché per la neonata ogni tentativo è stato vano. Dai primi accertamenti dei sanitari, nei polmoni della piccola è stato trovato materiale digestivo. Leggi anche: Tragico incidente a Roma: si ribalta con l’auto, morto 26enne Sul posto, allertati dall’Ospedale, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia della sezione Volanti. Ora, la salma dellaè stata affidata ai familiari dal Magistrato. su Il Corriere della Città.

