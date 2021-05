(Di martedì 4 maggio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione maggiori disagi nei quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare anche per un precedente incidente tra Cassia e mentre la circolazione rimane sostenuta proseguendo fino alla Prenestina non cambia molto lungo l’anello esterno sempre trafficato tra laFiumicino è la Tuscolana consueti spostamento sulla tratto Urbano dellaTeramo tra la tangenziale est è il grande per chi va fuoritrafficata via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est per rallentamenti possibili tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambi i sensi di marcia risolto l’incidente sulla Pontina vicino Spinaceto verso il piùperò in uscita dalla città va meglio anche ...

NataStanca91 : RT @mmorphine_: Il traffico di Roma sud-est non è davvero più gestibile con queste strade con i sensi di marcia cambiati/chiuse/ristrette.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-05-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 18:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Prenestina, tra piazzale Labicano e largo Preneste - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Casilina, tra viale Togliatti e il Raccordo -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

A Perugia sono state chiuse le indagini per concorso in millantato credito edi influenze ...per reperire informazioni sulle indagini in corso nei loro confronti presso le procure die di ...Il Comune disi attiverà per mettere in sicurezza le piante di via Edmondo De Amicis , la strada ...K2 ' che collega Monte Mario con l'area dello Stadio Olimpico e da alcuni mesi chiusa alIl Comune di Roma si attiverà per mettere in sicurezza le piante di via Edmondo De Amicis, la strada soprannominata dai romani «K2» che collega Monte Mario con l'area ...“Non si può più aspettare un provvedimento che riguardi tutti: ci vorrebbero troppi mesi. Meglio provvedimenti ad hoc e subito”. È il messaggio lanciato dagli ambulanti ancora sotto il Consiglio regio ...