The Conjuring 3: "Seven di David Fincher è stato una fonte d'ispirazione", spiega il regista (Di martedì 4 maggio 2021) Il regista di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo ha parlato delle fonti di ispirazione del suo nuovo film e ha affermato che Seven di David Fincher ha avuto un'importanza particolare The Conjuring 3 segnerà un punto di svolta all'interno del ConjuringVerse e, a detta del regista, sono cambiati anche i punti di riferimento da cui il film ha tratto ispirazione. Uno di questi, ad esempio, sarebbe Seven, il thriller di David Fincher uscito nel 1995. The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo abbandonerà le dinamiche tipiche delle case infestate e, piuttosto, volgerà la propria attenzione nei confronti del processo di Arne Cheyenne Johnson. Per questo, il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) Ildi The3: Per ordine del Diavolo ha parlato delle fonti didel suo nuovo film e ha affermato chediha avuto un'importanza particolare The3 segnerà un punto di svolta all'interno delVerse e, a detta del, sono cambiati anche i punti di riferimento da cui il film ha tratto. Uno di questi, ad esempio, sarebbe, il thriller diuscito nel 1995. The: Per Ordine Del Diavolo abbandonerà le dinamiche tipiche delle case infestate e, piuttosto, volgerà la propria attenzione nei confronti del processo di Arne Cheyenne Johnson. Per questo, il ...

