Rifiuti, Testa (ENEA): "Necessarie azioni concrete e approccio sul riuso" (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L'Italia ha fatto passi avanti sul tema del trattamento dei Rifiuti, ma occorre porre l'attenzione sulla valorizzazione delle materie seconde ed agire a supporto della moltitudine di PMI riunite in distretti industriali. Lo ha spiegato Federico Testa, Presidente di ENEA, intervenendo ad "Acqua, aria, terra: azioni quotidiane per la sostenibilità", il secondo appuntamento in streaming del ciclo di eventi organizzati da ANSA e dedicati ai temi della sostenibilità e dell'Agenda 2030. Ricordando che la tutela dell'ambiente un tempo era "considerata un lusso", Testa ha riconosciuto che "oggi è passata l'idea che fare sostenibilità sia fonte di un vantaggio competitivo". L'Italia ha fatto passi avanti sulla gestione dei Rifiuti – ha sottolineato – ma "abbiamo ancora tante cose ...

