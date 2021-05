Monfalcone in Fiore dal 6 al 9 maggio 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) Ritorna nel segno della tradizione e con alcune novità il mercato “in”, che abbellirà il centro dida giovedì 6 a domenica 9(con orario 10.00-20.00 e ingresso libero), estendendosi tra piazza della Repubblica, piazza Unità e via Battisti. L’inaugurazione si terrà giovedì 6, alle ore 11.00, in piazza della Repubblica, alla presenza del Sindaco, Anna Maria Cisint, dell’Assessore alla cultura, Luca Fasan, e dell’organizzatore Vincenzo Rovinelli di Flash Srl, l’Agenzia di pubblicità che da anni cura questo evento. “Siamo molto contenti di poter proporre anche quest’anno “in”, nel rispetto delle normative anti Covid-19 e con le attività commerciali finalmente riaperte: il mercato florivivaistico è un ...

Ritorna nel segno della tradizione e con alcune novità il mercato 'in Fiore', che abbellirà il centro di Monfalcone da giovedì 6 a domenica 9 maggio (con orario 10.00 - 20.00 e ingresso libero), estendendosi tra piazza della Repubblica, piazza Unità e via Battisti.