Manzoni | il 5 Maggio e la mazurka dei voltagabbana

(Di martedì 4 maggio 2021) AGI – Più che l'anniversario di Napoleone sembra l'anniversario della Maturità: “Scriva il candidato il perché e il percomeAlessandro scrisse in una delle sue opere giovanili un'ode in memoria di Napoleone Bonaparte, sottolineandone gli aspetti ancor validi per la cultura contemporanea e gli spunti che se ne possono trarre per una riflessione sull'Italia di oggi”. L'incubo di ogni maturando. Il tema su. Inevitabile la riflessione autobiografica in ognuno di noi, perché quando ad esempio proprio a noi toccò erano otto lustri da ora, e otto lustri prima la Francia chiedeva a compensazione della Guerra il Col di Tenda e tutta la Val d'Aosta. Peggio che Napoleone con Venezia a Campoformio. Bonaparte nostro fratello e contemporaneo. Si studiava, e si studia ancora, che l'ode venne spontanea all'Autore alla notizia della Sua scomparsa. In ...