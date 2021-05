Luana morta in fabbrica: «La sicurezza è ancora vista come un costo» (Di martedì 4 maggio 2021) L’Orditura Luana è un’azienda artigianale, piccola, senza rappresentanza sindacale interna e senza lavoratori iscritti al sindacato. Oggi le macchine sono ferme e l’azienda è vuota. Ieri l’incidente che è costato la vita a Luana D’Orazio 22 anni, risucchiata da un rullo. Quando la macchina è stata fermata non c’era già più nulla da fare per lei. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) L’Orditura Luana è un’azienda artigianale, piccola, senza rappresentanza sindacale interna e senza lavoratori iscritti al sindacato. Oggi le macchine sono ferme e l’azienda è vuota. Ieri l’incidente che è costato la vita a Luana D’Orazio 22 anni, risucchiata da un rullo. Quando la macchina è stata fermata non c’era già più nulla da fare per lei.

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - fanpage : Luana, morta sul lavoro a soli 22 anni. Era diventata da poco mamma - salvosottile : Morta sul lavoro in fabbrica, risucchiata da una macchina . Luana, 22 anni, mamma da poco #luanadorazio ?? - maxxxks : RT @marco_gervasoni: Purtroppo per lei era bianca, etero e soprattutto operaia . Quindi nessuno parlerà per lei. Luana d’Orazio morta a Mon… - michelaeffe : RT @valfurla: Luana è morta a 22 anni stritolata da un rullo a Prato. Quattro giorni fa Mattia, 23 anni, è morto a Montebelluna, sotto una… -