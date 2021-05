DonatoCavallo6 : Immagini esclusive dei tifosi interisti durante il banchetto organizzato dalla curva nord dopo i festeggiamenti in… - sportli26181512 : La Curva Nord prepara la festa del 23 maggio. E chiede un 'regalo' alla squadra: Inter, la Curva Nord prepara la fe… - Dalla_SerieA : Scudetto Inter, i tifosi organizzano la festa il 23 maggio a San Siro - - fralittera1 : @Specialcla @toda022 Ha scelto il Duomo Figurati se sbagliava e sceglieva la zona dov'era la Curva Nord.. - _Orlandino_ : Il gol di Molino visto dalla curva Nord. -

Per questo l'Inter, in vista della festa del 23 maggio (giorno dell'ultima giornata di campionato, in casa contro l'Udinese) già ufficializzata dalla, si augura di non rivedere i fatti di ...più che un tifoso: "Io sono un 'irriducibile'", il gruppo ultrà della. Per questo domenica il richiamo della festa di piazza per Massimiliano "Max" Bastoni è stato irrefrenabile. "Non me la sarei persa per nessun motivo. Io non sono solo interista: nelle mie ...L’esponente del partito di Salvini: sono un irriducibile, davanti al Castello non ho visto nulla di particolare, le persone avevano tutte la mascherina. I festeggiamenti andavano organizzati e i tifos ...Il prefetto Saccone: non abbiamo chiuso per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Proteste sui social: un anno di sacrifici, familiari morti senza l'ultimo saluto e ora per il ...