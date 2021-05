Kaio Jorge al Napoli, Gazzetta: intensificati i contatti col Santos, si può chiudere in 10 giorni! (Di martedì 4 maggio 2021) Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il ds della SSC Napoli Cristiano Giuntoli sta intensificando i colloqui coi dirigenti del Santos per il giovane attaccante Kaio Jorge, 19 anni, definito il nuovo talento del ... Leggi su calcionapoli24 (Di martedì 4 maggio 2021) Calciomercatole ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna delladello Sport il ds della SSCCristiano Giuntoli sta intensificando i colloqui coi dirigenti delper il giovane attaccante, 19 anni, definito il nuovo talento del ...

