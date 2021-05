Isola 15, è scontro in diretta tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca: ecco cosa è successo (Di martedì 4 maggio 2021) Durante la diretta di ieri sera, de L’Isola dei Famosi, ad avere la peggio al televoto contro Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli è stato Gilles Rocca. Il naufrago durante la puntata precedente aveva chiesto ai suoi compagni di essere nominato e al pubblico a casa di essere eliminato dal game-show. Una mossa quella di Rocca che non ha risparmiato le critiche degli opinionisti e di alcuni dei compagni di viaggio. Il pubblico ha accontentato Gilles, con una percentuale di eliminazione piuttosto elevata – del 61% su tre – che prima di andar via si è reso protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Tommaso Zorzi. All’opinionista, il naufrago ha rinfacciato di essere noto solo grazie al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato da una ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 maggio 2021) Durante ladi ieri sera, de L’dei Famosi, ad avere la peggio al televoto contro Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli è stato. Il naufrago durante la puntata precedente aveva chiesto ai suoi compagni di essere nominato e al pubblico a casa di essere eliminato dal game-show. Una mossa quella diche non ha risparmiato le critiche degli opinionisti e di alcuni dei compagni di viaggio. Il pubblico ha accontentato, con una percentuale di eliminazione piuttosto elevata – del 61% su tre – che prima di andar via si è reso protagonista di unopiuttosto acceso con. All’opinionista, il naufrago ha rinfacciato di essere noto solo grazie al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato da una ...

