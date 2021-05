Isabella Ricci punge Gemma Galgani a Uomini e Donne e cita Belen (Di martedì 4 maggio 2021) Isabella Ricci ha punto Gemma Galgani a Uomini e Donne, citando perfino Belen Rodriguez, ma come avrà reagito la dama? Isabella Ricci è una delle nuove protagoniste, se non l’unica, che è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Isabella è sicuramente qualcosa di inediti a Uomini e Donne ed è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 4 maggio 2021)ha puntondo perfinoRodriguez, ma come avrà reagito la dama?è una delle nuove protagoniste, se non l’unica, che è riusa fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.è sicuramente qualcosa di inediti aed è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Uomini e Donne, Isabella Ricci stuzzica Gemma Galgani: 'Qui nessuno è Belen!' - teresacapitanio : Chi è Isabella Ricci, Dama del trono over di Uomini e Donne - AnnamariaTortor : Uomini e Donne: Isabella Ricci. Ecco chi è la nuova dama del trono over che ha conquistato il pubblico -… - infoitcultura : Chi è Isabella Ricci, Dama del trono over di Uomini e Donne - infoitcultura : Chi è Isabella Ricci, la nuova dama di Uomini e Donne -