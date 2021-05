Internazionali | Raggi | avere pubblico grande successo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Quest’anno per ottenere la presenza dele’ stata impiegata la stessa tenacia dell’anno scorso per ospitare il torneo in pandemia. E’ un grandissimo risultato per tutti, il frutto di un lavoro di squadra: riuscire adilin sicurezza credo sia undi cui la citta’ di Roma ringrazia. Noi stiamo lavorando per la migliore accoglienza alla manifestazione, che rappresenta un segnale diripartenza”. Lo ha detto il sindaco di Roma , Virginia, in occasione della presentazione deglidi tennis in programma a Roma, al Foro Italico, dall’8 al 16 maggio. Con glidi tennis “Roma si conferma centro importante per ilsport”.