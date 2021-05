In Europa si lavora a una class action contro Hp (Di martedì 4 maggio 2021) Nel mirino il fatto che le stampanti non siano compatibili con le cartucce di parti terze. Negli Stati Uniti l’azienda ha pagato risarcimenti. In Europa associazioni di consumatori in campo Una class action potrebbe scattare in Europa contro Hewlett Packard, perché le sue stampanti non sono compatibili con le cartucce di terze parti, come invece aveva pubblicizzato. Dalla sede di Palo Alto a Cernusco sul Naviglio, una lettera ha raggiunto gli uffici di Hp in sei paesi del mondo per chiedere alla compagnia un risarcimento di 150 euro per ciascun consumatore danneggiato dalle “pratiche commerciali fuorvianti e aggressive” dell’azienda, come le ha definite l’Antitrust italiana. La missiva è partita dagli uffici di Bruxelles di Euroconsumer, che ha riunito nell’iniziativa associazioni da Italia, Spagna, ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Nel mirino il fatto che le stampanti non siano compatibili con le cartucce di parti terze. Negli Stati Uniti l’azienda ha pagato risarcimenti. Inassociazioni di consumatori in campo Unapotrebbe scattare inHewlett Packard, perché le sue stampanti non sono compatibili con le cartucce di terze parti, come invece aveva pubblicizzato. Dalla sede di Palo Alto a Cernusco sul Naviglio, una lettera ha raggiunto gli uffici di Hp in sei paesi del mondo per chiedere alla compagnia un risarcimento di 150 euro per ciascun consumatore danneggiato dalle “pratiche commerciali fuorvianti e aggressive” dell’azienda, come le ha definite l’Antitrust italiana. La missiva è partita dagli uffici di Bruxelles di Euroconsumer, che ha riunito nell’iniziativa associazioni da Italia, Spagna, ...

Luca___94 : @PoppingOnap @PFonsecaCoach È un anno che lavora sapendo di essere cacciato a fine stagione...come risultati è arri… - liberatinico : @marco_gervasoni @LegaPremier in realtà i lavoratori in Europa hanno solo doveri: quello di contribuire ala paghet… - VoxClamantis5 : @marco__andersen @fatequalcosa 2/ anche perchè in europa occidentale senza documenti non si lavora, nessuno può ass… - infoitinterno : Discoteche «Covid-free»: dopo esperimenti in Europa si lavora per organizzare evento in Puglia - Borderline_24 : Discoteche'#Covid free', dopo l'Europa si lavora per il primo #Test in #Puglia: ok a vaccinati e negativi al tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa lavora In Europa si lavora a una class action contro Hp Spread the love Menù 1 Nel mirino il fatto che le stampanti non siano compatibili con le cartucce di parti terze. Negli Stati Uniti l'azienda ha pagato risarcimenti. In Europa associazioni di consumatori in campo 1.1

Napoleone, 15 anni di supremazia: il mito a due secoli dalla sua morte Considerandosi un bravo matematico, un uomo che lavora sui numeri, sui fatti certi, crea l'istituto ... quando stupisce i sovrani d'Europa convenuti per ridisegnare gli assetti del continente, portando ...

In Europa si lavora a una class action contro Hp Wired.it Un chip per dare una spinta all’Europa Mancano microchip, servono alternative: questo è lo scenario attuale nel quale il mondo dell’automobile è immerso. Ma non si tratta solamente di una mera questione industriale, ma di un tema geopoliti ...

Migranti: bene i permessi agli stranieri con lo stop alle frontiere Con i limiti al passaggio nelle frontiere disposti da molti Paesi per l’avanzare dei contagi è importante la proroga dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri presenti in Italia scaduti il ...

Spread the love Menù 1 Nel mirino il fatto che le stampanti non siano compatibili con le cartucce di parti terze. Negli Stati Uniti l'azienda ha pagato risarcimenti. Inassociazioni di consumatori in campo 1.1Considerandosi un bravo matematico, un uomo chesui numeri, sui fatti certi, crea l'istituto ... quando stupisce i sovrani d'convenuti per ridisegnare gli assetti del continente, portando ...Mancano microchip, servono alternative: questo è lo scenario attuale nel quale il mondo dell’automobile è immerso. Ma non si tratta solamente di una mera questione industriale, ma di un tema geopoliti ...Con i limiti al passaggio nelle frontiere disposti da molti Paesi per l’avanzare dei contagi è importante la proroga dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri presenti in Italia scaduti il ...