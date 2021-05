Hakimi, l’agente conferma la minaccia per l’Inter (Di martedì 4 maggio 2021) Come riporta TZ, il Bayern Monaco starebbe seguendo Hakimi. l’agente del calciatore ha parlato di questa voce di mercato Dopo la vittoria sul Crotone per 0-2 e il conseguente pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, l’Inter, dopo undici anni dall’ultima volta, è diventata campione d’Italia. La squadra di Conte ha dominato il campionato dove da febbraio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021) Come riporta TZ, il Bayern Monaco starebbe seguendodel calciatore ha parlato di questa voce di mercato Dopo la vittoria sul Crotone per 0-2 e il conseguente pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo,, dopo undici anni dall’ultima volta, è diventata campione d’Italia. La squadra di Conte ha dominato il campionato dove da febbraio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

uvnsteady : Ma l'agente di Hakimi può chiudere quella cazzo di bocca e pensare al presente senza rompere i coglioni? - infoitsport : Inter, il Bayern sogna Hakimi. L’agente: “Normale, Achraf il migliore al mondo” - infoitsport : L'agente di Hakimi: 'Bayern su Achraf? Cercano i migliori e lui è il migliore nel suo ruolo' - infoitsport : Dalla Germania – Il Bayern punta Hakimi: le parole del suo agente spaventano l’Inter - nazza377 : RT @fralittera1: @marifcinter L'agente di Hakimi già da diverso tempo, rilasciando diverse interviste ha non so come spiegarlo senza cadere… -