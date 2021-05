Genitorialità | indagine di Prénatal Retail Group e BVA DOXA

(Di martedì 4 maggio 2021) L’Osservatorio delle Famiglie Contemporanee, promosso dae BVAhanno svolto un’sulla propensione alla. Tale ricerca ha coinvolto un campione di soggetti tra i 25-40 anni non genitori, equamente divisi tra uomini e donne nonché ripartiti a livello geografico (Nord, Sud, Centro, Isole). Ma addentriamoci subito nel merito di tale, riportando anche qualche dato statistico.: diamo i numeri! C’è voglia di cicogna nell’aria, tenendo presente che nel 2020 la natalità, nel nostro Paese, ha toccato il minimo storico con un calo del 3,8% rispetto all’anno precedente. Infatti, il 74% di soggetti “non genitori” vorrebbe un figlio nel prossimo futuro e il 45% lo vorrebbe nei prossimi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Genitorialità indagine

NonSoloRiciclo

La ricerca proposta è uno strumento didegli aspetti clinici, psicologici e relazionali ... Nel discorso sul bisogno di, l'esperienza dell'infertilità si inserisce come momento di ...... però, si tramuta presto in una guerra per la custodia del bambino e la serie si rivela un'... E soprattutto il fatto che lati porta, anche controvoglia, a cambiare, e tanto. È ...