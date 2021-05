Formula 1, Russell al posto di Bottas già in questa stagione? (Di martedì 4 maggio 2021) George Russell potrebbe approdare in Mercedes già in questa stagione. A forte rischio la posizione di Bottas. ROMA – George Russell in Mercedes già nel 2021? Secondo quanto scritto dal Mail, Toto Wolff starebbe valutando la possibilità di anticipare il cambio alla guida della seconda monoposto. Il britannico, infatti, sta facendo molto bene con la Williams e la scuderia tedesca potrebbe dargli una nuova chance nelle prossime settimane. Valtteri Bottas dovrà dimostrare di essere competitivo già in Spagna, altrimenti l’ipotesi di un cambio potrebbe prendere sempre più piede. Possibile anche un confronto con Hamilton per valutare la possibilità di anticipare la sostituzione. George Russell in Mercedes? Il cambio di guardia in Mercedes non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Georgepotrebbe approdare in Mercedes già in. A forte rischio la posizione di. ROMA – Georgein Mercedes già nel 2021? Secondo quanto scritto dal Mail, Toto Wolff starebbe valutando la possibilità di anticipare il cambio alla guida della seconda mono. Il britannico, infatti, sta facendo molto bene con la Williams e la scuderia tedesca potrebbe dargli una nuova chance nelle prossime settimane. Valtteridovrà dimostrare di essere competitivo già in Spagna, altrimenti l’ipotesi di un cambio potrebbe prendere sempre più piede. Possibile anche un confronto con Hamilton per valutare la possibilità di anticipare la sostituzione. Georgein Mercedes? Il cambio di guardia in Mercedes non ...

FormulaPassion : #Willams, a #Barcellona spazio a #Nissany nelle #FP1 #F1 #SpanishGP ???? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Williams, #Russell: “Dopo ieri speravamo in qualcosa di più” #F1 #PortugueseGP ???? - georgerusseIl : amo a formula russell - FormulaPassion : #Williams, #Russell: “Dopo ieri speravamo in qualcosa di più” #F1 #PortugueseGP ???? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | 11esima posizione in griglia per George #Russell, arrivato ad un passo dall'ingresso nel Q3; Latifi invece è 18es… -