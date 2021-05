Emanuela Tittocchia provoca Awed in mare e scatta il bacio (Di martedì 4 maggio 2021) Emanuela Tittocchia ed Awed potrebbero essere la prima coppia de L’Isola dei Famosi e tutto è nato una mattina di qualche giorno fa quando lo YouTuber, per scherzare, ha confessato all’attrice che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba. “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio vuole la sua parte. Emanuela, vuoi unirti?” le ha chiesto Awed; “Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro secondo te non te le faccio vedere? Io non ho mica problemi” ha risposto l’attrice. Detto, fatto. Poco dopo Emanuela Tittocchia si è concessa un bagno nel mare ed ha stuzzicato Awed togliendosi la parte sopra del costume. Lui ovviamente ha apprezzato e fra i due è ... Leggi su biccy (Di martedì 4 maggio 2021)edpotrebbero essere la prima coppia de L’Isola dei Famosi e tutto è nato una mattina di qualche giorno fa quando lo YouTuber, per scherzare, ha confessato all’attrice che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba. “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio vuole la sua parte., vuoi unirti?” le ha chiesto; “Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro secondo te non te le faccio vedere? Io non ho mica problemi” ha risposto l’attrice. Detto, fatto. Poco doposi è concessa un bagno neled ha stuzzicatotogliendosi la parte sopra del costume. Lui ovviamente ha apprezzato e fra i due è ...

Daydrea85403738 : @carmelitavenier Emanuela anche no dai Miryea tutta la vita ma la Tittocchia è pesanteeee - BITCHYFit : Emanuela Tittocchia provoca Awed in mare e scatta il bacio - sara_cuomo : RT @BITCHYFit: Io comunque terrei gli occhi puntati sulla notte sul materasso fra Awed ed Emanuela Tittocchia, perché secondo me qua gatta… - GM19761 : RT @GM19761: Se guardareste adesso la fascia extended non salvereste emanuela tittocchia #ISOLA - GM19761 : Se guardareste adesso la fascia extended non salvereste emanuela tittocchia #ISOLA -