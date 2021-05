Elisa Isoardi, su Instagram la rivelazione: “Non lo faccio da febbraio…” (Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa Isoardi, su Instagram la rivelazione inaspettata prima dell’Isola dei Famosi: “Ragazzi, non lo facevo da febbraio!”. Elisa Isoardi, su Instagram arriva la rivelazione inaspettata proprio poco prima della puntata dell’Isola dei Famosi: non accadeva da parecchi mesi. La conduttrice, stasera, sarà ospite nello studio del reality dove la vedremo affiancare la conduttrice Ilary Blasi Leggi su youmovies (Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sulainaspettata prima dell’Isola dei Famosi: “Ragazzi, non lo facevo da febbraio!”., suarriva lainaspettata proprio poco prima della puntata dell’Isola dei Famosi: non accadeva da parecchi mesi. La conduttrice, stasera, sarà ospite nello studio del reality dove la vedremo affiancare la conduttrice Ilary Blasi

Methamorphose30 : RT @AndreaGalastro: elisa isoardi farebbe un bellissimo gfvip 6* *da conduttrice ovviamente #isola - maamorechecosa : RT @ninetiesbish: Date un programma ad Elisa Isoardi Elisa >>> più della metà delle conduttrici Rai e Mediaset #isola - gregorini_rita : RT @GMaxia: @IsolaDeiFamosi Solo io mi son reso conto che Elisa Isoardi accolta come se fosse chissà chi ha utilizzato la scusa dell’occhio… - maamorechecosa : RT @basicbbic: elisa isoardi, portando il peso di reggere la puntata #isola - itsmc17 : RT @Ri_Ghetto: ELISA ISOARDI SI STA SPISCIANDO PER TOMMASO VS GILLES STO MALE UNA DI NOI #isola -