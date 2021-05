Eletto senatore ma non proclamato, diffida alla presidente Casellati: “Rischio di danno erariale per omissione atti d’ufficio” (Di martedì 4 maggio 2021) Una diffida per riportare a terra la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La presidenza di Palazzo Madama ha ricevuto un atto formale da parte dei legali di Michele Boccardi, il senatore pugliese mai proclamato che da otto mesi attende inutilmente di subentrare alla senatrice Anna Carmela Minuto, dichiarata decaduta dalla Giunta per le elezioni il 24 settembre 2020. La senatrice “illegittima” resta però ancora al suo posto, recita l’atto dello studio legale Pellegrino, proprio perché Casellati non inserisce mai all’ordine del giorno dell’aula la discussione che ratificherebbe una volta per tutte il cambio di poltrone. La diffida segue di pochi giorni lo scoop di Repubblica sui 124 voli di Stato in un anno (isole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Unaper riportare a terra ladel Senato Maria Elisabetta Alberti. La presidenza di Palazzo Madama ha ricevuto un atto formale da parte dei legali di Michele Boccardi, ilpugliese maiche da otto mesi attende inutilmente di subentraresenatrice Anna Carmela Minuto, dichiarata decaduta dGiunta per le elezioni il 24 settembre 2020. La senatrice “illegittima” resta però ancora al suo posto, recita l’atto dello studio legale Pellegrino, proprio perchénon inserisce mai all’ordine del giorno dell’aula la discussione che ratificherebbe una volta per tutte il cambio di poltrone. Lasegue di pochi giorni lo scoop di Repubblica sui 124 voli di Stato in un anno (isole ...

