Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in studio dopo il Covid: "Sono felice" (Di martedì 4 maggio 2021) Bianca Guaccero, dopo alcune settimane di assenza, è tornata finalmente al timone di Detto Fatto. dopo più di venti giorni è infatti guarita dal Covid, che l'aveva costretta a rimanere a casa, lasciando la conduzione del programma ai suoi colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. I due avevano già dovuto sostituire la Guaccero, qualche mese fa: la presentatrice infatti era stata in contatto con una persona positiva e aveva dovuto restare in isolamento per qualche giorno, potendosi collegare con Detto Fatto solamente da casa. Questa volta però la situazione era diversa: Bianca, nonostante le precauzioni, era risultata positiva al tampone: "Evidentemente non bisogna mai abbassare la ...

