Covid in Italia: oggi 9.116 casi e 305 morti, indice di positività dei tamponi in netto calo (Di martedì 4 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 4 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono 9.116 su 315.506 tamponi testati. L’indice di positività oggi scende al 2,9%, il dato più basso da mesi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 305, cinquanta in più rispetto a ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.423 (-67), con 136 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nel Lazio oggi 803 nuovi casi e 14 decessi, i ricoverati in terapia intensiva scendono a 271 oggi nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+4.660) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 803 ...

