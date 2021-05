Covid, Ema avvia revisione su vaccino cinese Sinovac (Di martedì 4 maggio 2021) L’Ema avvia l’iter di valutazione del vaccino cinese contro Covid-19 Vero Cell, sviluppato da Sinovac Life Sciences. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha iniziato infatti il processo di revisione ciclica (rolling review) per il vaccino inattivato, che contiene cioè il coronavirus non in grado di causare malattia. Il richiedente Ue è Life’On Srl. La decisione del Chmp di avviare la procedura di revisione continua – nella quale i dati sul prodotto vengono valutati dall’ente regolatorio a mano a mano che sono resi disponibili – si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (preclinici) e di studi clinici. “Questi studi suggeriscono che il vaccino innesca la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) L’Emal’iter di valutazione delcontro-19 Vero Cell, sviluppato daLife Sciences. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha iniziato infatti il processo diciclica (rolling review) per ilinattivato, che contiene cioè il coronavirus non in grado di causare malattia. Il richiedente Ue è Life’On Srl. La decisione del Chmp dire la procedura dicontinua – nella quale i dati sul prodotto vengono valutati dall’ente regolatorio a mano a mano che sono resi disponibili – si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (preclinici) e di studi clinici. “Questi studi suggeriscono che ilinnesca la ...

